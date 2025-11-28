Mehmet Ali Ağca İznik'e geldi, Papa'yla görüşemeden gitti

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi’yi 1 Şubat 1979'da öldürdükten sonra tutuklu bulunduğu cezaevinden kaçarak, 13 Mayıs 1981'de yasa dışı yollarla gittiği Vatikan'da suikast girişiminde bulunduğu Papa II. Jean Paul tarafından affedilen Mehmet Ali Ağca, Katoliklerin yeni ruhani lideri Papa 14’üncü Leo ile görüşmek için Bursa'nın İznik ilçesine geldi.

Papa 14’üncü Leo ile görüşmek istediğini ifade eden Ağca, İznik'te ya da İstanbul'da kendisiyle görüşmek istediğini söyledi. Kendisinin bu zamana kadar hep yanlış anlaşıldığını söyleyen Ağca, ilahi bir planın merkezinde olduğunu iddia etti.

GÖRÜŞEMEDEN GİTTİ

Papa 14. Leo ile görüşmek için İznik'e gelen Mehmet Ali Ağca ilçeden ayrıldı. Ağca'nın arkadaşlarına ilçeden ayrılmasının uygun olacağı yönünde bir ricada bulunulduğunu söylediği belirtildi.