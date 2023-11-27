Mehmet Ali Ağca'ya yağma suçlaması

Tehditle ev aldığı iddiasıyla Mehmet Ali Ağca'nın 15 yıl hapsi isteniyor.

Bahçelievler’de 2021 yılında bir daireyi borçları karşılığı üzerine alan Gökhan Soylu, aralarında Mehmet Ali Ağca’nın da olduğu 5 kişi ile görüştü.

Gökhan Soylu, tehdit edilince evin devrini Mehmet Ali Ağca’ya verdi.

Ev, Ağca’nın kızının adına yapılırken, Soylu olaya ilişkin şikayetçi oldu. Olaya ilişkin 5 sanık hakkında 'yağma' suçundan dava açıldı.

15 yıla kadar hapsi istenen Mehmet Ali Ağca, Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yaptığı savunmada, "Yüklenen suçu kabul etmiyorum. Ben müştekiyi ve diğer sanıkları tanımam. Ayhan adlı kişinin aracılığı ile daireyi 110 bin TL civarında bir paraya satın aldım" dedi. Müşteki Gökhan Soylu ise Mehmet Ali Ağca'nın "Ailen çocuğun var hiç korkmuyor musun?” diye tehdit ettiğini söyledi. Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelendi.