Mehmet Ali Ağca’ya yağma suçlaması: “Bu daireyi vereceksiniz dedi, çocuklarıyla tehdit etti”

İstanbul Bahçelievler’de 2021 yılında bir daireyi borçları karşılığı üzerine alan Gökhan Soylu, aralarında soyadını Aslan olarak değiştiren Mehmet Ali Ağca’nın da olduğu 5 kişi ile görüştü.



Soylu bu görüşmede, Ağca tarafından çocuklarıyla tehdit edildi.



Gökhan Soylu yaşanan olaydan korkması nedeniyle evin devrini Mehmet Ali Ağca’ya verdi. Ev, Ağca’nın kızının adına yapılırken, Soylu olaya ilişkin şikayetçi oldu.

Olaya ilişkin 5 sanık hakkında yağma suçundan dava açıldı.



“SEN ZENGİNSİN, ALTINDA LÜKS ARABAN VAR”



Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.



Duruşmada Ahmet Gülmedi tanık olarak dinlendi.



Gökhan Soylu’nun karşılıksız çıkan bir çek karşılığında, Bahçelievler’deki evi aldığını söyleyen Gülmedi, “Ancak dairenin üstünde kredi borcu varmış. Daireyi borçlu şekilde Gökhan’a verdiler. Banka dairenin kredisi ödenmediği için sattı. Gökhan dairenin parasını ödemişti. Sonra Gökhan’ı ‘bu daireyi bize vereceksiniz’ diye aradılar tehditkar konuştular.” ifadelerini kullandı.



Tehditlerin ardından kendilerinin Bakırköy’de bir ofise çağrıldığını anlatan Gülmedi, ofisteki görüşmede yaşananları şöyle anlattı:



“Biz içeride Mehmet Ali Ağca, ben Gökhan ve Emre oturduk. Ağca, Emre’nin dışarı çıkmasını istedi. Emre dışarı çıktı. Mehmet Ali Ağca; Gökhan’a, ‘Sen zenginsin, altında lüks araban var. Bu daireyi bu adamlara vereceksin. 4-5 dairen var, bunlar gariban insanlar. Senin evini de işine saat kaçta gittiğini de biliyorum’ dedi, hiddetlendi. Ben de ‘kimin dairesini kime veriyorsun’ dedim. Bana ‘sen karışmayacaksın’ diyerek elini masaya vurdu.”