Mehmet Ali Çelebi, 11 parti ile görüşüp kararını verdi

CHP İzmir milletvekili olarak Meclis'e giren ancak daha sonra istifa ederek geçtiği Memleket Partisi'nden de ayrılan Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılacağı iddia ediliyordu.

''SİLİVRİ'DE NEREDEYSEM HALA ORADAYIM''



Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çelebi, "Benim ağzımdan çıkmış herhangi bir beyanı duymadan hareket eden, linç eden kendini bilmezlerle yargı önünde hesaplaşacağız. Ben Silivri'de neredeysem hala oradayım" dedi.



Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim.



Söylediklerimin arkasındayım.

Çok ciddi Egemenlik Mücadelesi veriyoruz.

FETÖ-PKK mücadelesi kararlılıkla devam etmeli.

Cumhur, bu konularda tutarlı.



Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.

Varolsun Yüce Türk Milleti!



— Mehmet Ali Çelebi (@celebimehmeta) August 8, 2022

Çelebi, bu açıklamasının ardından dün de bir açıklama yaparak, tartışmalara son noktayı koydu. 11 partinin kendisiyle görüştüğünü belirten Çelebi, bağımsız milletvekili olarak kalacağını söyledi. Çelebi, kararını Twitter'dan duyurdu.

MEHMET ALİ ÇELEBİ KİMDİR?



23 Temmuz 1984 tarihinde Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Amasya'da tamamladı. Maltepe Askerî Lisesini birincilikle bitirdi. 2007'de Kara Harp Okulunu 4. olarak bitirdi ve teğmen oldu.



Ergenekon davaları kapsamında, “örgüt adına Hizb ut-Tahrir örgütü içine sızarak faaliyetlerde bulunduğu” iddiasıyla 18 Eylül 2008’de tutuklandı, 41 ay cezaevinde yattı, 11 Mart 2014 tarihinde hakkında iddia edilen suçlardan beraat etti.



CHP 35 ve 36. Kurultaylarında Parti Meclisine girdi. 2018 genel seçimlerinde milletvekili seçildi. 29 Ocak 2021 tarihinde CHP'den istifa etti. 17 Mayıs 2021 tarihinde kurulan Memleket Partisi'ne katıldı. 25 Şubat 2022 tarihinde Memleket Partisi'nden istifa etti.