Mehmet Ali Çelebi'den ''AK Parti'ye katılacak'' iddialarına yanıt

İzmir bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye geçeceğine yönelik iddialar üzerine, "Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim" açıklaması yaptı.

Haberler - NTV Haber 08.08.2022 - 12:37

Mehmet Ali Çelebi'den ''AK Parti'ye katılacak'' iddialarına yanıt

Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katılacağına ilişkin ortaya atılan iddialara yanıt verdi. 

CHP milletvekili olarak Meclis'e giren ancak daha sonra istifa ederek geçtiği Memleket Partisi'nden de ayrılan Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılacağı iddia ediliyordu.

''SİLİVRİ'DE NEREDEYSEM HALA ORADAYIM''

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çelebi, "Benim ağzımdan çıkmış herhangi bir beyanı duymadan hareket eden, linç eden kendini bilmezlerle yargı önünde hesaplaşacağız. Ben Silivri'de neredeysem hala oradayım" dedi.

''SÖYLEDİKLERİMİN ARKASINDAYIM''

Çelebi, "Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim. Söylediklerimin arkasındayım. Egemenlik mücadelesi veriyoruz. FETÖ/PKK mücadelesi kararlılıkla devam etmeli. Cumhur bu konularda tutarlı" ifadesini kullandı.

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