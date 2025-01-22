Mehmet Ali Şehirlioğlu kimdir? Zafer Partisi Genel Başkanvekili Mehmet Ali Şehirlioğlu'nun hayatı

Zafer Partisi Genel Başkan Vekili olarak göreve getirilen Mehmet Ali Şehirlioğlu'nun kim olduğu, sosyal medya birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, Mehmet Ali Şehirlioğlu kimdir? İşte Zafer Partisi Genel Başkanvekili Mehmet Ali Şehirlioğlu'nun hayatı.



MEHMET ALİ ŞEHİRLİOĞLU KİMDİR?



Mehmet Ali Şehirlioğlu, 24 Ağustos 1959 yılında Ankara’da doğdu. İlköğrenimini Ankara’da, ortaokul ve liseyi İstanbul Vefa Lisesinde tamamladı.



1985 yılında Gülhane Askeri Tıp Fakültesinden teğmen rütbesi ile mezun oldu. 1986-1988 yılları arasında üsteğmen rütbesi ile Edremit 19. Piyade Tugayında görev yaptı.



1988-1992 yılları arasında GATA Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde ihtisasını tamamladı. 1992-1995 yılları arasına Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı yüzbaşı olarak Diyarbakır askeri hastanesinde çalıştı. Özellikle bu dönemde Ortopedik harp cerrahisi konusunda çalışmalarda bulundu.



Gülhane Askeri Tıp Akademisine akademisyen olarak dönerek 1995 yılında yardımcı doçent, 2000 yılında doçent, 2007 yılında profesör oldu. Bu süre içerisinde omurga cerrahisi konusunda ihtisaslaştı.

Halen harp cerrahisi, spor hekimliği, travma cerrahisi, ortopedinin çeşitli dalları, afet tıbbı ve omurga cerrahisi konusunda çalışmalarda bulunup çok sayıda yazılı ve sözlü yurt içi ve yurt dışı yayınları, yurt içi ve yurt dışı kongrelerde konuşmacı olarak katılımı ve oturum başkanlıkları bulunmaktadır.



2011 yılında profesör kıdemli albay rütbesi ile emekli olarak, muayenehane ve özel hastane hekimliği yaptı. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği, Türk Omurga Derneği, Türkiye Voleybol Federasyonu sağlık kurul aktif üyesi olup, ordu milli takım, bayan milli voleybol takım doktorluğu, Türk Ortopedi Derneği yönetim kurulu üyeliği ve 2.Başkanlığı yapmıştır.



Aynı zamanda Gülhane Eğitim ve Sağlık Dayanışma Vakfı başkanıdır.



Son olarak LÖSEV Lösante Hastanesi yönetim kurul ve Lösante Hastanesi ortopedi ve travmatoloji kliniğinde görev yaptı.



Evli ve bir çocuk babasıdır.