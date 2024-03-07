Mehmet Altınöz kimdir? YRP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz kaç yaşında, nereli?

Mehmet Altınöz, 1973 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Bursa Anadolu Lisesi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümü mezunudur.



Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İşletme Bölümünde Yönetim ve Organizasyon Yüksek lisansı (MBA) yapmıştır.



Altınöz AŞ. Yönetim Kurulu Başkanıdır. Saadet Partisi Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği ve STK ve Halkla ilişkiler Bşk.Yrd. görevlerinde bulundu.



Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı Mütevelli Heyeti üyesidir.



İyi derecede İngilizce bilen Mehmet Altınöz, evli ve iki çocuk babasıdır.