Mehmet Aslantuğ kimdir? TİP milletvekili adayı Mehmet Aslantuğ kaç yaşında ve nereli?

Mehmet Aslantuğ, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Dikbıyık beldesinde dünyaya gelmiştir. Anne tarafından Ubıh, baba tarafından Abzah olan Çerkes kökenli çiftçi bir ailenin 5. ve son çocuğu olarak doğdu.



İlk, orta ve lise eğitimini ise Terme ilçesinde tamamladı. 1978 yılında işletme fakültesine kaydını yaptırdı ancak öğrencilik yıllarında, Deneme Sahnelerinde başlayan oyunculuğunu, 1985 yılında, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme eğitimini bırakarak profesyonelleştirdi.



1993 yılında Detay Film'i kurdu. 1997-2000 yılları arasında atv'de yayınlanan Sıcak Saatler dizisinde canlandırdığı Sedat Yalçın karakteri ile ve yine atv'de 2003-2005 yılları arasında yayınlanmış Bir İstanbul Masalı dizisinde canlandırdığı Selim Arhan karakteri ile tanındı.



Arzum Onan'la evlidir ve Can adında bir oğlu vardır. 2023 genel seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı olmuştur.