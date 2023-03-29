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Mehmet Aslantuğ TİP’ten milletvekili adayı oldu

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı (TİP) Erkan Baş, oyuncu Mehmet Aslantuğ'un partisinin milletvekili adaylık teklifini kabul ettiğini açıkladı.

Mehmet Aslantuğ TİP’ten milletvekili adayı oldu
Mehmet Aslantuğ kimdir? TİP milletvekili adayı Mehmet Aslantuğ kaç yaşında ve nereli?
Mehmet Aslantuğ kimdir? TİP milletvekili adayı Mehmet Aslantuğ kaç yaşında ve nereli? Haberi Görüntüle

Oyuncu Mehmet Aslantuğ, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde İşçi Partisi'nin (TİP) milletvekili adaylık teklifini kabul etti.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Aslantuğ'un adaylığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Baş, paylaşımında, "Onu sadece unutulmayan rolleriyle değil, planlı bir provokasyona maruz bırakılan Ahmet Kaya'yı cesurca savunmasıyla da hep şükranla hatırlıyoruz. Milletvekilliği adaylık teklifimizi kabul ederek bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ'a yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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