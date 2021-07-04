Mehmet Aydın'ın avukatından açıklama

Çiftlik Bank'la binlerce kişiyi dolandırarak firar eden Mehmet Aydın'ın sorgusu devam ediyor.



"Tosuncuk" lakaplı Aydın dün gece saatlerinde Türk Hava Yolları uçağı ile Brezilya'dan Türkiye'ye getirildi.



Aydın'ın ilk sorgusu İstanbul Havalimanı'ndaki nöbetçi savcılıkta yapıldı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 gün gözaltı süresi verilen Aydın, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Aydın'ın sorgusu için özel bir ekip oluşturuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen Aydın'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Süreçle ilgili Aydın'ın avukatı Fatih Kuş'tan bir açıklama geldi. Müvekkilinin henüz ifade vermediğini söyleyen Kuş, 'aile baskısı nedeniyle teslim oldu' iddialarını yalanladı. İfade öncesi herhangi bir açıklama yapılmayacağını söyleyen Kuş, "Henüz ifade vermedi, ifadesinde hepsine açıklık getirecek zaten. Sonrasında basın açıklaması yapacağız" diye konuştu.

75 BİN YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



30 yaşındaki Mehmet Aydın, 'elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma', 'kooperatif kurarak insanları aldatma', 'suçunu finans etmek için organizasyon kurma', 'taahhüt vererek toplanan varlıkları aklama' ve 'vergi yasanın ihlali' suçlamasıyla aranıyordu. Aydın hakkında 75 bin yıla kadar hapis isteniyor.

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