Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi ortaya çıktı

Çiftlik Bank'la binlerce kişiyi dolandırarak firar eden Mehmet Aydın'ın sorgusu devam ediyor.



"Tosuncuk" lakaplı Aydın dün gece saatlerinde Türk Hava Yolları uçağı ile Brezilya'dan Türkiye'ye getirildi.



Aydın'ın ilk sorgusu İstanbul Havalimanı'ndaki nöbetçi savcılıkta yapıldı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 gün gözaltı süresi verilen Aydın, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



"AİLEMLE SORUN YAŞADIM"

Aydın'ın sorgusu için özel bir ekip oluşturuldu. TRT Haber'de yer alan habere göre; Aydın ilk ifadesinde "Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum" dedi.

"BORÇLARIMI ÖDEYECEĞİM"



Aydın'ın ayrıca borcu kadar alacaklarının da olduğunu, borçlarının büyük bir kısmını ödediği ve ödemeye devam edeceğini söylediği öğrenildi.

75 BİN YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



30 yaşındaki Mehmet Aydın, 'elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma', 'kooperatif kurarak insanları aldatma', 'suçunu finans etmek için organizasyon kurma', 'taahhüt vererek toplanan varlıkları aklama' ve 'vergi yasanın ihlali' suçlamasıyla aranıyordu. Aydın hakkında 75 bin yıla kadar hapis isteniyor.

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