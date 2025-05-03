Mehmet Emin Karamehmet kimdir?
Bir dönem Forbes'un en zenginler listesinde yer alan Mehmet Emin Karamehmet gündem oldu. Karamehmet, 2000 yılında Forbes dergisi tarafından dünyanın en zengin 29. insanı seçilmişti.
Karamehmet ailesinin en bilinen isimlerinden biri olan Mehmet Emin Karamehmet, 1 Nisan 1944’te Mersin’in Tarsus ilçesinde doğdu.
Karamehmet, liseyi Tarsus Amerikan Koleji ve Robert Koleji'nde tamamladı. Ardından İngiltere'de bulunan Dover College'da ekonomi eğitimi aldı. Mehmet Emin Karamehmet'in başkanlığını yaptığı dönemde (1969-1970) Mersin İdmanyurdu birinci ligi dördüncü sırada tamamladı.
Çukurova Holding bünyesinde Turkcell (1994) ve Digiturk (1999) gibi dev projelere imza attı. Forbes dergisinin 2010 yılında açıkladığı "dünyanın en zenginleri" sıralamasında 4 milyar dolar ile en zengin Türk iş insanı olmuştu.
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