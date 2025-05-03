Mehmet Emin Karamehmet kimdir?

Karamehmet ailesinin en bilinen isimlerinden biri olan Mehmet Emin Karamehmet, 1 Nisan 1944’te Mersin’in Tarsus ilçesinde doğdu.



Karamehmet, liseyi Tarsus Amerikan Koleji ve Robert Koleji'nde tamamladı. Ardından İngiltere'de bulunan Dover College'da ekonomi eğitimi aldı. Mehmet Emin Karamehmet'in başkanlığını yaptığı dönemde (1969-1970) Mersin İdmanyurdu birinci ligi dördüncü sırada tamamladı.



Çukurova Holding bünyesinde Turkcell (1994) ve Digiturk (1999) gibi dev projelere imza attı. Forbes dergisinin 2010 yılında açıkladığı "dünyanın en zenginleri" sıralamasında 4 milyar dolar ile en zengin Türk iş insanı olmuştu.



