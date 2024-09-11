Mehmet Galip Ensarlioğlu kimdir? (AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarlioğlu'nun özgeçmişi)

Mehmet Galip Ensarlioğlu, 1 Ekim 1966’da Diyarbakır’da doğdu. Baba adı Sait, anne adı Zeliha’dır.



Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İktisat Bölümünü ve Dicle Üniversitesi MYO. İşletme Bölümünü bitirdi.



Gıda toptancılığı, özel hastane işletmeciliği ve İnşaat Müteahhitliği yaptı. Güneydoğu Sanayici ve İş Adamları Derneği, Diyarbakır Sanayici ve İş Adamları Derneği, Doğu ve Güneydoğu İş Adamları Federasyonu, Diyarbakır Kültür ve Sanat Vakfı ile Diyarbakır Sosyal ve Siyasal Araştırma Akademisinin kuruculuğunu yaptı ve Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkanlığı yaptı.



1993-2009 tarihleri arasında Doğruyol Partisi İl Başkanlığı yaptı. 24. ve 26. Dönemde Diyarbakır AK Parti Milletvekili seçildi. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyeliğinde bulundu. Enerji ve Madencilik Sektöründe faaliyetlerine devam etmektedir.



Çok iyi düzeyde Kürtçe ve Zazaca, orta düzeyde İngilizce bilen Ensarioğlu, evli ve 4 çocuk babasıdır.