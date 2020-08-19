Mehmet Kaplan ile ilgili yeni iddia: Ne cezaevinde ne evde

Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.



Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 20 yaşındaki Mehmet Kaplan'la ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.



Geçen yıl yaya geçidinde "ehliyetsiz ve alkollü" bir şekilde 35 yaşındaki bir çocuk annesi Zeynep Berna Atay'a çarparak ölümüne neden olan zanlının "adli kontrol ve bulunduğu ikametten ayrılmaması şartı" ile serbest bırakıldığı öğrenildi.



Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi de konuyu bugün köşesine taşıdı. Olayı "hukuki bir skandal" olarak nitelendiren Selvi, şu ifadeleri kullandı:



"Mehmet Kaplan, Zeynep Berna Atay davasında ev hapsine mahkum edilmiş. İkinci duruşmada avukatı ev hapsinin kaldırılmasını talep etmiş. Ancak mahkeme kaldırılmamasına karar vermemiş. Mahkemenin kararında 'Mehmet Kaplan’ın ev hapsi şu tarihten itibaren kaldırılmıştır' denilmediği için mevcut durum devam ediyor demektir. Ama öyle olmamış.

Ev hapsinde tutulması gereken Mehmet Kaplan, elini kolunu sallayarak gezmeye devam etmiş. Belli ki denetlenmemiş. Bu kadar koruma kollama sonucunda Mehmet Kaplan 1 yıl sonra ise Duygu Delen’in ölümüne sebebiyet vermiş.

Ben ölmek istemiyorum” diye diye ölüme giden Emine Bulut, öldürülmeden 4 saat önce bir karakola sığınmıştı. Şule Çet’in ölümüyle ilgili soruşturmada Çağatay Aksu ve Berk Akand üç kez gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra tutuklanmıştı. Ev hapsinde olması gereken Mehmet Kaplan’ın Duygu Delen’in ölümüne sebebiyet vermesi ise buna yeni bir halka ekledi. Mehmet Kaplan’ın neden ev hapsinde olmadığı konusunun açıklığa kavuşturulması gerekiyor."

ZANLI TUTUKLU

Gaziantep'te yaşayan 17 yaşındaki Duygu Delen, 13 Ağustos'ta erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Mehmet Kaplan'ın evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

Evde bulunan Mehmet Kaplan gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen zanlı "kasten öldürme" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklanmıştı.