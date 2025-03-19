Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın kim olduğuyla ilgili araştırmalar hız kazanmaya başladı. Gözaltına alınmasının ardından Mehmet Murat Çalık'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sorgulanıyor. Peki, Mehmet Murat Çalık kimdir? Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık kaç yaşında, nereli?



MEHMET MURAT ÇALIK KİMDİR?



1972 yılında Trabzon Maçka'da doğan Mehmet Murat Çalık ilk ve ortaokul yıllarını Trabzon’un Maçka ilçesinde geçirdi. Lise öğrenimini ise Trabzon Lisesi’nde tamamlayan Çalık, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun olduktan sonra mesleki yaşama atıldı.



1998 yılında kurucusu olduğu şirketle planlama alanında faaliyet gösteren Çalık, bu süreçte önemli projelere ve sektörde adından söz ettiren çalışmalara imza attı.



Mesleki ve toplumsal konularda çok sayıda sivil toplum örgütünden görevler alan Çalık, 2008-2014 yılları arası Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesinde çeşitli birimlerde yöneticilik ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.



Beylikdüzü’nde Ekrem İmamoğlu’nun Belediye Başkanlığı görevine gelişiyle birlikte kurumun Teknik Koordinatörlüğünü ve Başkan Yardımcılığını üstlendi.



Mehmet Murat Çalık, 2019 Mahalli ve Yerel Seçimleri’nde Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak seçildi.



Mehmet Murat Çalık, Zehra Evin Çalık ile evli ve iki çocuk babasıdır.