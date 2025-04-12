Mehmet Necati Yağcı kimdir? Mehmet Necati Yağcı hakkında bilgiler

Necati Yağcı, Türk iş dünyasında tanınmış bir iş insanıdır. 1978 yılında İstanbul'da doğmuş ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde eğitim almıştır. Kariyerine farklı sektörlerde deneyim kazanarak başlamış, 2005 yılında kendi şirketini kurarak iş dünyasında adını duyurmuştur.



Necati Yağcı, ZAF Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanıdır. Bu grup bünyesinde Zafer İnşaat, Mardin Boru Sanayi, Concorde De Luxe Resort, Durusu, Enersis Elektrik Üretim, Z.T Enerji Üretim ve Yeni Belen Enerji Elektrik Üretim gibi şirketler bulunmaktadır.