Mehmet Öntürk kimdir? AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk'ün biyografisi

31 Mart'taki yerel seçim için adaylar belli olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Hatay'da adayının Mehmet Öntürk olduğunu açıkladı. İşte, AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk'ün biyografisi...



MEHMET ÖNTÜRK KİMDİR?



Mehmet Öntürk, 18 Mart 1970’te Hatay Kırıkhan’da doğdu. Babasının adı Bekir, annesinin adı Yüksel’dir.



İktisatçı, Sanayici, Çiftçi; Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünü bitirdi.



Tarım ve Tarıma Dayalı İşletmecilik Yapmaktadır. Antakya Ticaret Borsası Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.



2002-2007 Yılları arasında AK Parti Kırıkhan İlçe Başkanlığı Görevinde bulundu.



24. Dönem AK Parti Hatay Milletvekili seçildi. Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu, Çevre ve KİT Komisyonu Üyeliklerinde bulundu.



İyi düzeyde İngilizce bilen Öntürk, evli ve 2 çocuk babasıdır.

