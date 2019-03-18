AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ile AK Parti Ankara İl Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı'nda bir araya geldi. Özhaseki ve Çelebi, SKM'de bir süre görüştükten sonra basın açıklaması yaptı.



Çelebi'ye görüşme dolayısıyla teşekkür ederek sözlerine başlayan Özhaseki, "Rahmetli Özal ile birlikte Türkiye çok önemli bir kazanım elde etti. Adeta her bir alanda devrim niteliğinde işler yaptı. Türkiye'yi dünya ile rekabet edecek ortama açtığı zaman, aynı muhalefet ön kesici çalışmalarını sürdürdü. Rahmetli Özal haklıydı ve inanıyordu, Türkiye'de büyük işler yaptı" ifadelerini kullandı.



Özhaseki, kendisinin Ankara'nın planlarını yaptırdığını ve birçok projenin altına imza attığını ancak ana muhalefet partisi adayının projesini söylemediğini, şahsına durmadan saldırdığını ifade etti.



Mehmet Özhaseki, "Zamanında kirli ilişkileri olanlar çıkıp millete hesabını vermeliler. Biz orada taraf değiliz, taraf kendileri, 8-10 sene boyunca değişik, alengirli işler yapanlar çıkıp dışarıda hesaplaşsınlar. Bizi hiç bu işlere karıştırmasınlar. Ankaralı temiz siyaset istiyorsa, kirli ilişkisi olanlar kirli ilişkilerinin ne olduğunun millete hesabını versinler" diye konuştu.



"CUMHUR İTTİFAKINI KARŞILIKSIZ DESTEKLİYORUZ"



Çelebi de konuşmasında Özhaseki'ye başarı dileklerini ileterek, "Cumhur İttifakı'nı hiçbir karşılık beklemeden, sadece devletin bekası, milletin refahı ve huzuru için karşılıksız destekliyoruz. Anavatan Partisi geçmişte devlet yönetmiş bir parti. 31 Mart seçimlerinde, genelde ve yerelde istikrarın sürmesi adına Cumhur İttifakı'nın başarılı olması için her türlü gayreti göstereceğiz" dedi.



Türkiye'ye dışarıdan ekonomik müdahalenin dayatıldığını ve beka sorunu ile karşı karşıya olunduğunu vurgulayan Çelebi, bu dönemde yerel iktidarın da çok önemli olduğunu kaydetti.