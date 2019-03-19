'Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Söğütözü’nde düzenlenen 'Ankara’nın Değerleri Buluşması' programında Doğu ve Güneydoğu Anadolulu iş insanlarıyla bir araya geldi.

Özhaseki burada yaptığı konuşmada, kendisine yöneltilen 'Ankaralı değil' şeklindeki eleştirilere değindive şunları söyledi:

"Buradaki kardeşlerimizin birçoğunun doğum yeri farklıdır. Şimdi sizin çocuklarınız aday olamayacak mı bir yere. İdareye talip olamayacaklar mı. Milletvekili, belediye başkanı olamayacak mı. Böyle ayıp bir şey söylenebilir mi? Zaten Çankaya’da bir belediye başkanları var, ben ayıpladığım için söylemiyorum, Tunceli doğumlu bir arkadaş. Yenimahalle’deki Afyon doğumlu bir arkadaş. 1950’ye kadar gittim, Ankara’da acaba Ankara doğumlu birisi belediye başkanlığı yapmış mı diye, ne yazık ki onu da bulamadım."