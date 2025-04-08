Mehmet Şimşek Financial Times’a konuştu: Türkiye krizi fırsata çevirebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı gümrük vergileriyle sarsılan küresel piyasalarda Türkiye’nin, sınırlı ABD ticareti ve düşen petrol fiyatları sayesinde diğer gelişmekte olan ülkelerden pozitif yönde ayrışabileceğini söyledi.



Financial Times’a konuşan Şimşek, enerji ithalatçısı Türkiye’nin cari açığının daralacağını, bunun da rezervleri güçlendireceğini ve enflasyonla mücadeleyi destekleyeceğini belirtti.

“TÜM BUNLAR YAPICI GELİŞMELER”

ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı yüzde 10’luk temel gümrük vergisini değerlendiren Şimşek, Türkiye ekonomisinin bu duruma karşı görece dayanıklı olduğunu savundu ve Türkiye’nin 1,3 trilyon dolarlık ekonomisinin yüzde 80’inin, Avrupa Birliği (AB) ile gümrük birliği gibi serbest ticaret anlaşmaları yaptığı ülkelerle veya Orta Doğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika’daki "dost komşularla" yapılan ticarete dayandığını belirtti.



Şimşek, “Tüm bunlar aslında yapıcı gelişmeler. Toz duman dağıldığında, Türkiye’nin yatırımcıların gözünde diğer kırılgan piyasaların önüne geçmesini umut ediyoruz ve buna inanıyoruz” dedi.



Türkiye'nin ABD ile ticareti toplam ticaretinin yalnızca yüzde 5’i düzeyinde. Trump, Türk ürünlerine yüzde 10 gümrük vergisi koymasına rağmen, Türkiye’nin AB ile gümrük birliği ve bölgesel ticaret ağı sayesinde bu etkilerin sınırlı olacağı öngörülüyor.

“BUNLAR KULAĞIMA MÜZİK GİBİ GELİYOR”

Küresel büyümenin yavaşlaması ve iç piyasadaki sıkı para politikalarının “dez-enflasyonist” etkiler yarattığını vurgulayan Maliye Bakanı, bu durumun enflasyonla mücadele hedeflerini desteklediğini ifade etti.



“Fiyat istikrarı, öngörülebilirlik ve yatırım ortamının iyileştirilmesi benim için öncelik” diyen Şimşek, Türkiye'nin ekonomik istikrarının reformların devamına bağlı olduğunu söyledi.



Şimşek ayrıca, “Hukukun üstünlüğü, fiyat istikrarı, öngörülebilirlik ve yatırım ortamının iyileştirilmesinden yanayım. Bunlar kulağıma müzik gibi geliyor” dedi.

