Mehmet Şimşek kimdir, kaç yaşında? AK Parti Burdur Belediye Başkan adayı Mehmet Şimşek'in özgeçmişi

Mehmet Şimşek 1967 yılında Burdur’da dünyaya geldi. Selçuk Üniversitesi Eğiti Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tezsiz yüksek lisans yaptı.



2003-2023 yılları arasında Milli Eğitim Şube Müdürlüğü, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve çeşitli kademelerde idarecilik görevlerinde bulundu. Halen Burdur Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı görevini yürütmektedir.