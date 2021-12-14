Mehmet Şimşek'in acı günü

Haberler - DHA 14.12.2021 - 10:15
Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Batman'ın Gercüş ilçesinde ailesiyle yaşayan ablası Behiye Şimşek, kronik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.
Şimşek, Gercüş ilçesi Arıca köyünde gözyaşıyla toprağa verildi.
Cenazeye Mehmet Şimşek'in yanı sıra Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın ve bölge halkı katıldı. Şimşek, defin sonrası taziyeleri kabul etti.