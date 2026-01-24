Mehmet Şimşek'ten Türkiye ile ilgili esprili saç ekimi paylaşımı

HAVACILIK DEVİ DE ŞAKA YAPMIŞTI

Türkiye'nin öne çıktığı saç ekim hizmeti, İngiliz havacılık devi tarafından espirili paylaşıma konu oldu. Rynair, sosyal medya hesabından yaptığı paşlaşımda, başına saç ekimi yapılmış bir aslan fotoğraf paylaştı ve "Bu kim?" diye sordu. Paylaşım üstünde ise"Türkiye'den dönen yolcular" başlığı yer aldı.

Paylaşıma sosyal medya yorumları da geldi. Yorumlarda kimisi "Lionair" yani aslan havayolları derken kimisi de, Rynair'den Türkiye'ye ucuz uçuş gerçekleştirmesini istedi. Bazı paylaşımcılar da şirketi, Turkey yerine artık Türkiye yazıldığını belirterek uyardı.