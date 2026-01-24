Mehmet Şimşek'ten Türkiye ile ilgili esprili saç ekimi paylaşımı
24.01.2026 13:36
“Türkiye'yi ziyaret ettikten sonra William Shakespeare (1610)” notuyla yayınlanan görsel.
Türkiye’de saç ekimi hizmeti, küresel bir espri malzemesine dönüştü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla şakaya ortak oldu.
Saç ekimi konusunda öne çıkan Türkiye, bu alandaki pazarın yüzde 60'ını elinde tutuyor. Çok sayıda yabancı ülke vatandaşı, saç ekimi için Türkiye'ye geliyor.
Paylaşımda, ünlü İngiliz yazar William Shakespeare’in klasik portresinin dijital olarak oynanarak saç ekimi uygulanmış hali yer aldı. Görsel, kısa sürede yüz milyonlarca görüntülenmeye ulaşarak sosyal medyada viral oldu.
Mehmet Şimşek’in paylaşımı, kullanıcılar arasında da esprili yorumlara yol açtı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mizahi içerikleriyle bilinen No Context Brits adlı hesabın gönderisini paylaştı.
HAVACILIK DEVİ DE ŞAKA YAPMIŞTI
Türkiye'nin öne çıktığı saç ekim hizmeti, İngiliz havacılık devi tarafından espirili paylaşıma konu oldu. Rynair, sosyal medya hesabından yaptığı paşlaşımda, başına saç ekimi yapılmış bir aslan fotoğraf paylaştı ve "Bu kim?" diye sordu. Paylaşım üstünde ise"Türkiye'den dönen yolcular" başlığı yer aldı.
Paylaşıma sosyal medya yorumları da geldi. Yorumlarda kimisi "Lionair" yani aslan havayolları derken kimisi de, Rynair'den Türkiye'ye ucuz uçuş gerçekleştirmesini istedi. Bazı paylaşımcılar da şirketi, Turkey yerine artık Türkiye yazıldığını belirterek uyardı.
TÜRKİYE'DE SAÇ EKİMİ NE DURUMDA?
Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ'nin (USHAŞ) verilerine göre, 2024 yılında 1 milyon 506 bin 442 kişi sağlık hizmeti almak için Türkiye'ye gelirken, buradan elde edilen gelir 3 milyar 22 milyon 957 bin dolar oldu.
Merkezin verilerine göre, 2025 yılının Ocak–Mart döneminde toplam 354 bin 457 kişi sağlık hizmeti almak amacıyla Türkiye'ye geldi.
Bu dönemde elde edilen sağlık turizmi geliri ise 643 bin 356 bin ABD Doları olarak kaydedildi.