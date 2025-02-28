Mehmet Uçum: Öcalan'ın çağrısına uymayanlar sonuçlarına katlanacak

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'yı feshetme ve silah bırakma çağrısına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk tepki Başdanışman Mehmet Uçum'dan geldi.

Uçum, "Bu çağrıya ne seviyede uyulup uyulmayacağı artık pratik bir sorundur, uymayanlar çıkarsa da sonuçlarına katlanacaktır." diye konuştu.



"TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"

"Türkiye için yeni bir dönem başlıyor." diyen Uçum, Öcalan’ın açıklamasının devlet inisiyatifinin çizdiği çerçeveye uygun olduğunu söyledi.

