Mehmet Uçum: Öcalan'ın çağrısına uymayanlar sonuçlarına katlanacak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, teröristbaşı Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına ilişkin "Uymayan sonuçlarına katlanacaktır." dedi.
Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'yı feshetme ve silah bırakma çağrısına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk tepki Başdanışman Mehmet Uçum'dan geldi.
Uçum, "Bu çağrıya ne seviyede uyulup uyulmayacağı artık pratik bir sorundur, uymayanlar çıkarsa da sonuçlarına katlanacaktır." diye konuştu.
"TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"
"Türkiye için yeni bir dönem başlıyor." diyen Uçum, Öcalan’ın açıklamasının devlet inisiyatifinin çizdiği çerçeveye uygun olduğunu söyledi.
"ÖZERKLİK, FEDERASYON TALEBİ YOK"
Mehmet Uçum, "Açıklamada özü itibariyle; kimlik sorunu kalmadı, iki vatandaşlık yok, özerklik talebi yok, federasyon talebi yok, denildi." mesajını paylaştı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, "Türkiye'de inkar ve redde dayalı ifade edilen iç Kürt sorunu çözülmüştür." dedi.
Öcalan'ın tüm gruplara silah bırakması çağrısını hatırlatan Uçum, "Bu dış Kürt sorunun da bitme yoluna girmesidir, terör tamamen tasfiye edilince bu da bitecektir ve bunun ilanı yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.
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