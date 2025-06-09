Mehmet Uçum'dan CHP'ye "yeni anayasa" çağrısı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

CHP’li belediyelere yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturmalarına karşı ana muhalefet partisinin sergilediği tutumu eleştiren Uçum, CHP yönetimini “kabadayı repertuarı" denebilecek bir üslup kullanmakla suçladı.

Mehmet Uçum, muhalefetin demokrasi karşıtlığı yaptığını ileri sürdü. "Suç işlemeyi esas alan bir muhalefet tarzıyla demokratik siyaset yapılamaz, demokratik seçimlerde ciddi bir iktidar seçeneği olunamaz" diyen Uçum, "Bu muhalefet tarzıyla demokratik sistem içinde meşru bir konumda olmak mümkün değildir" ifadesini kullandı.

Uçum, CHP’ye “Terörsüz Türkiye” ve “yeni anayasa” başlıklarında destek çağrısında bulundu.

