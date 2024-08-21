Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Uçum, Anayasa'nın ilk dört maddesinin vazgeçilmezleri olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ve yüzde 50 + 1 kuralının da devam edeceğini vurguladı. Türk Milleti ve Türk Vatandaşlığı yaklaşımının esas olduğu "Kuşatıcı bir anayasa" hedeflediklerini de belirten Uçum, "Cumhuriyetimizin ilkeleri ve demokratik birikimimiz yeni anayasanın en sağlam temelidir." dedi. Mehmet Uçum, yeni anayasayla birlikte halkın milletvekilini geri çağırma hakkı, yasa teklifi verme hakkı ve itiraz edici referandum hakkı olacağını da söyledi.