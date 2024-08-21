Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, yeni anayasa çalışmalarına dair önemli bilgiler verdi. Uçum, "Olağanüstü gündemimiz yeni anayasa" dedi.

Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı
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Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Uçum, 'nın ilk dört maddesinin vazgeçilmezleri olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ve yüzde 50 + 1 kuralının da devam edeceğini vurguladı. Türk Milleti ve Türk Vatandaşlığı yaklaşımının esas olduğu "Kuşatıcı bir anayasa" hedeflediklerini de belirten Uçum, "Cumhuriyetimizin ilkeleri ve demokratik birikimimiz yeni anayasanın en sağlam temelidir." dedi. Mehmet Uçum, yeni anayasayla birlikte halkın milletvekilini geri çağırma hakkı, yasa teklifi verme hakkı ve itiraz edici referandum hakkı olacağını da söyledi.

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