Mehmet Uçum'dan Yeni Parti yorumu. "CHP bu ayrışma ile bir temizlenme sürecine girmiş oldu"

Mehmet Uçum , sosyal medya hesabından Yeni Parti 'ye ilişkin açıklama yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP ) ve Yeni Parti ayrışmasının önemsiz olduğunu savunan Uçum, "Çünkü bu ayrılığın dünya görüşü farkıyla hiçbir ilgisi yoktur. Bütün tartışmalar kalanların ve ayrışanların kişisel veya grupsal ajandalarına odaklanıyor." dedi.

"CHP SONUÇTA YİNE CHP'DİR, SEL GİDER KUM KALIR"

Uçum açıklamasında, "CHP bu ayrışma ile esasında önlerine koydukları arınma perspektifine uygun bir temizlenme sürecine girmiş oldu. CHP sonuçta yine CHP’dir. Sel gider kum kalır. Büyük bir olaymış gibi ele alınan Yeni Parti konusu magazin tartışmasından öteye gidemez." ifadesine de yer verdi.

ÖZGÜR ÖZEL VE 90 MİLLETVEKİLİ CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Mutlak butlan kararıyla başlayan krizde Özgür Özel ile beraberindeki 90 milletvekili, CHP'den istifa etmiş ve Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesini imzalayarak İçişleri Bakanlığı'na teslim etmişti.