Mehmet Umut Tuncer kimdir? AK Parti Aydın Milletvekili adayı Mehmet Umut Tuncer kaç yaşında ve nereli?

Mehmet Umut Tuncer, 1981'de Ankara'da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde başlayan ön lisans eğitimine Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde devam etti. Yüksek lisans ve doktora çalışmasını yine Akdeniz Üniversitesi’nde yaptı.



Doktora sonrasında Aydın’a yerleşti ve Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaya başladı.



Doçentliğini de yine iletişim alanından kazandı. Aydın’ın İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak atandı.



2009 yılında Doç.Dr. Aslı İcil Tuncer ile evlenen Mehmet Umut Tuncer bir çocuk babası.



Öte yandan Mehmet Umut Tuncer, ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in oğludur.