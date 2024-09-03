Mehmet Yörük cinayetinde itiraf geldi: Üfürükçü Mustafa kocamı içirdiği su ile öldürdü

Mehmet Yörük'ün şüpheli ölümü ardından ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmuştu. Aile, bu ani ölümde Sebile ve yardım istediği üfürükçü Mustafa'nın parmağı olduğundan şüphelendiklerini dile getirdi. Baskılar ardından ard arda itiraflarda bulunan Sebile Yörek, uygunsuz fotoğraflarının çekildiğini ve eşinin zehirlenerek öldürüldüğünü itiraf etti.
Mustafa'nın aynı dönemde ölen eşinin vefatının da şüpheli olduğunu dile getiren Müge Anlı, canlı yayında suç duyurusunda bulundu. Mustafa'nın "Mehmet getirdiğim suyu içtikten sonra aramızdan ayrılacak" dediğini söyleyen Sebile Yörük, fotoğraflar nedeniyle uzun süre utandığını, kendisine de su içirildiğini belirtti.
İtiraf ardından şube emniyeti görevlileri Mehmet Yörk'ü gözaltına almak üzere stüdyoya geldi.
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