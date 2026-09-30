Mehmetçiğin beylik tabancası değişiyor. Zorlu testleri başarıyla geçti: İşte SAR9 METE CE

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın başlattığı Özgün Yerli Tabanca Geliştirme projesi kapsamında Sarsılmaz tarafından tasarlanan ve üretilen yeni nesil yerli görev tabancası SAR9 METE CE, TSK'daki subay ve astsubaylara göreve başladıklarında istihkak olarak verilecek.

NATO STANDARTLARINDA PERFORMANS SUNUYOR

Değiştirilebilir ergonomik parçaları, sağ ve sol el kullanımına uygun yapısı ve aksesuar rayı ile görev ihtiyaçlarına göre şekillendirilen SAR9 METE CE Mehmetçiğe, NATO standartlarında performans ve dayanıklılık imkanları sunuyor.