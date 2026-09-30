Mehmetçiğin beylik tabancası değişiyor. Zorlu testleri başarıyla geçti: İşte SAR9 METE CE
30.09.2026 15:32
SAR9 METE CE, Sarsılmaz tarafından geliştirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli subay ve astsubaylara göreve başladıklarında devlet tarafından verilen beylik tabancası, yeni nesil yerli görev tabancası SAR9 METE CE olacak.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın başlattığı Özgün Yerli Tabanca Geliştirme projesi kapsamında Sarsılmaz tarafından tasarlanan ve üretilen yeni nesil yerli görev tabancası SAR9 METE CE, TSK'daki subay ve astsubaylara göreve başladıklarında istihkak olarak verilecek.
NATO STANDARTLARINDA PERFORMANS SUNUYOR
Değiştirilebilir ergonomik parçaları, sağ ve sol el kullanımına uygun yapısı ve aksesuar rayı ile görev ihtiyaçlarına göre şekillendirilen SAR9 METE CE Mehmetçiğe, NATO standartlarında performans ve dayanıklılık imkanları sunuyor.
Ürünün 30 bin atışlık görev ömrü olduğu belirtildi.
ZORLU TESTLERİ BAŞARIYLA GEÇTİ
Farklı senaryolarda gerçekleştirilen testlerde güvenilirliğini kanıtlayan ve 30 bin atışlık görev ömrü bulunan SAR9 METE CE, su, kum, toz ve sıcaklık testleriyle zorlu koşullarda sınandı.
Sarsılmaz, geliştirme ve test süreçlerinin ardından son dönemin en yüksek adetli sevkiyatını SAR9 METE CE ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapacak.