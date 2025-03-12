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Mehmet'in ölümüne 12 tutuklama

Diyarbakır'da kaybolup cesedi Batman'da çıkan Mehmet Yüksel'in ölümüne ilişkin 12 kişi tutuklandı.

Mehmet'in ölümüne 12 tutuklama

Bismil ilçesi Kazancı Mahallesi Aydınlar mezrasında yaşayan Mehmet Yüksel, 1 Mart’ta asker arkadaşlarıyla buluşmak için ayrıldığı evine dönmedi.

Kendisinden haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Yüksel’in, 8 Mart’ta, merkez Demirbilek köyü mevkisindeki boş arazide silahla vurulmuş cesedi bulundu. 

Mehmet'in ölümüne 12 tutuklama - 1 Mehmet Yüksel

Mehmet Yüksel'in cenazesi, Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ’ın Çınar ilçesi kırsal Ovabağ Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından dün Bismil Adliyesi'ne sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri kadın 12 kişi tutuklandı.

7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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