Mehtap bebeğin cenazesi sahipsiz kaldı

"BİR HAFTADIR UYUYOR ZANNETTİM"



Emniyetteki ifadesinde eşiyle birlikte uyuşturucu kullandıklarını kabul eden Talay, "Sabah evden dışarıya çıkmıştım. Anahtarı unuttuğumu fark ettim. İçeriye giremedim. İtfaiyeyi aradım. Bebeğimin öldüğünden haberim yoktu. Bir hafta önce babasıyla yıkamıştık. Sonra sobanın yanına yatırdım. Hiç uyanmadı. Bir haftadır uyuyor zannediyordum." dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayşegül Talay tutuklandı.



CENAZEYİ TESLİM ALAN OLMADI



Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Mehtap bebeğin cenazesini henüz teslim alan olmadı. Mehtap'ın anne ve babasının uyuşturucu bağımlısı olması nedeniyle aileleriyle görüşmedikleri, bu nedenle cenazeye sahip çıkan kimsenin olmadığı ileri sürüldü.



Uyuşturucu kullanma suçundan kaydı olduğu belirlenen bebeğin babası Suat Talay’ın aranıyor.