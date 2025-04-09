Mekandan kovuldular, ateş ettiler: Gece kulübü savaş alanına döndü

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralı Türk’ü ve M.A.‘yı yaptıkları ilk müdahale sonrasında hasteneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan Türk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıda yaralanan M.A.’nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Bu sırada dışarı çıkarılan müşteriler iş yeri çalışanlarıyla tartışmaya başladı. Grup içerisindeki kişilerden bazıları silahla ateş açarak güvenlik görevlisi Armağan Türk’ü ve o sırada yoldan geçen M.A.’yı yaraladı.

İstanbul Şişli 'de bulunan gece kulübünde kendi aralarında kavga eden müşterilere güvenlik görevlileri müdahale etti.

Müşteri olarak gece kulübüne gelen taraf A.T., E.T. ve H.T.’nin ise şüpheli S.U.’nun yardımıyla olaydan sonra Denizli'ye kaçtığı, orada da araç değiştirerek Antalya’ya geçtikleri tespit edildi. Şüpheliler burada yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın ardından şüpheliler araçla olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kulübün güvenlik görevlileri M.A., K.A.T. ve M.C.K.‘yi gözaltına aldı.

ÜÇ ADET SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin olay yerinden kaçtıkları araçta ve olayın gerçekleştiği iş yerinde yapılan aramada iki adet silah ele geçirilirken, bir silahın ise şüpheliler tarafından Denizli'de boş bir araziye atıldığı belirlendi. Polis ekipleri bu silahı da kısa sürede buldu. Öte yandan silah kullanan güvenlik görevlisi İ.A. isimli şüpheli ise Yalova’da yakalandı.

ALTI KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili yakalanan şüphelilerden S.U. sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, M.C.K. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer şüpheliler İ.A., M.A., K.A.T., A.T., E.T. ve H.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.