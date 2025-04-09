Mekandan kovuldular, ateş ettiler: Gece kulübü savaş alanına döndü
Gece kulübünde kendi aralarında kavga eden müşteriler güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında yaşanan silahlı çatışmada, bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.
İstanbul Şişli'de bulunan gece kulübünde kendi aralarında kavga eden müşterilere güvenlik görevlileri müdahale etti.
Bu sırada dışarı çıkarılan müşteriler iş yeri çalışanlarıyla tartışmaya başladı. Grup içerisindeki kişilerden bazıları silahla ateş açarak güvenlik görevlisi Armağan Türk’ü ve o sırada yoldan geçen M.A.’yı yaraladı.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralı Türk’ü ve M.A.‘yı yaptıkları ilk müdahale sonrasında hasteneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan Türk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıda yaralanan M.A.’nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Olayın ardından şüpheliler araçla olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kulübün güvenlik görevlileri M.A., K.A.T. ve M.C.K.‘yi gözaltına aldı.
ŞEHİR DIŞINDA YAKALANDILAR
Müşteri olarak gece kulübüne gelen taraf A.T., E.T. ve H.T.’nin ise şüpheli S.U.’nun yardımıyla olaydan sonra Denizli'ye kaçtığı, orada da araç değiştirerek Antalya’ya geçtikleri tespit edildi. Şüpheliler burada yakalanarak gözaltına alındı.
ÜÇ ADET SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin olay yerinden kaçtıkları araçta ve olayın gerçekleştiği iş yerinde yapılan aramada iki adet silah ele geçirilirken, bir silahın ise şüpheliler tarafından Denizli'de boş bir araziye atıldığı belirlendi. Polis ekipleri bu silahı da kısa sürede buldu. Öte yandan silah kullanan güvenlik görevlisi İ.A. isimli şüpheli ise Yalova’da yakalandı.
ALTI KİŞİ TUTUKLANDI
Olayla ilgili yakalanan şüphelilerden S.U. sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, M.C.K. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer şüpheliler İ.A., M.A., K.A.T., A.T., E.T. ve H.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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