Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan ve ‘dünyanın nazar boncuğu' olarak nitelendirilen Meke Gölü, iklim değişikliği, kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı nedeniyle kuramaya yüz tutmuştu.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2020 yılından bu yana hazırlanan projeler ve bilim insanlarının önerileri doğrultusunda doğa harikası gölü kurtarmak için çalışmalar yürütüyor.



Bu kapsamda 2021'de inşasına başlanan Karapınar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin ilk etabı tamamlandı. Şehrin suyunu arıtan tesis ikinci etabı tamamlandığında Meke Gölü'ne ve çevresine yeniden can verecek. İlk aşamada arıtılan atık sular ileri biyolojik arıtma sistemlerinin de hayata geçmesiyle daha da temiz bir hale getirilecek. İnşaatı devam eden 8.5 kilometrelik iletim hattı tamamlandığında tesisten elde edilecek arıtılmış suyu Meke Gölü'ne taşıyacak.



"MEKE GÖLÜ, CAN SUYUNA KAVUŞUYOR"



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'daki tesis ve gölden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, "Nazar boncuğumuz Meke Gölü, can suyuna kavuşuyor. İklim değişikliğinden kaynaklı kuraklıktan etkilenen Meke Gölü'nün yeniden hayat bulması için yaptığımız Karapınar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin ilk etabını tamamladık, ikinci etabına da hızla devam ediyoruz. Bu tesisle hem Meke Gölü mavisi ve yeşiliyle eski güzelliğine kavuşacak hem de yıllık 2,5 milyon metreküp suyu arıtacağız" ifadelerini kullandı.



4 FARKLI KORUMA STATÜSÜ BULUNUYOR



Volkanik patlama sonucu oluşumu 5 milyon yıl önceye dayanan ve bir krater gölü olan Meke, 1989 yılından itibaren ‘doğal sit alanı', 1998'de de ‘tabiat anıtı' olarak ilan edildi. 2005'te Ramsar alanı olarak tescillenen göl 2022'de ise ‘kesin korunacak hassas alan ilan' edildi.