Meke Krater Gölü'nde Perseid meteor yağmuru

Özellikle 10 Ağustos'u 11 Ağustos'a bağlayan gece, halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen meteor yağmurunun belirgin ve yoğun olacağının belirtilmesi üzerine, Meke Krater Gölü'ne gelen yüzlerce ziyaretçi ve fotoğrafçı, bu doğa olayını büyük bir ilgiyle takip etti.



Ailesiyle görsel şöleni izlemeye gelenlerden İbrahim Verim, "Gerçekten hava çok güzel, ateşimizi yaktık, organik bahçe ürünlerimiz ve ateşte patates ile hem sohbet ediyoruz hem de eşsiz manzaranın tadını çıkarıyoruz." dedi.

