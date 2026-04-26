Mekiye'nin ablası, Gülistan'ın annesiyle buluştu. "Bir mezarları olsun"

30 yaşındaki Mekiye Akyel, 2024'te Siirt'in Baykan ilçesinde kayboldu. Akyel'in yıllarca şiddet gördüğü eski eşi İsa Güç'le görüşmeye gittiği ileri sürüldü. Ancak kadına dair hiçbir ize ulaşılamadı. Abla Halime Pilgir, kardeşinin tandırda yakıldığını ileri sürdü; gizli tanıklar olduğunu, dört yeğeninin damadın ailesinden alınması gerektiğini söyledi.

İki yıl sonra, 23 Şubat 2026'da İsa Güç, babası İhsan Güç ve kardeşi Hüseyin Güç "kasten öldürmek" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Halime Pilgir, Gülistan 'ın dosyasında altı yıl sonra gelen tutuklama kararlarının ardından Doku ailesini ziyaret etti.

Gülistan’ın annesi Bedriye Doku, ortada olmayan bütün cenazelerin bulunmasını istedi.

Cesetlerin olmadığını ve kemiklerin bile bulunamadığını belirten Pilgir, "Şu anda tek istediğim kardeşim ve Gülistan’ın bir mezarı olsun. Ceset yoksa cinayet yoktur diye üstünü kapatmasınlar. Gülistan’ın, Mekiye’nin hakkını yerde bırakmasınlar" dedi.

“BU CESETLERE ULAŞILAMADIĞINDA NE OLACAK?”

Pilgir’in avukatı Gurbet Bilbay ise ceset bulunmasa da bunun bir mahkumiyete sebep olmasını istediklerini dile getirdi:

"Ceset olmasa da bu insanlar için mahkumiyet kurulsun. Müvekkilimle ilgili şu an üç tutuklama var. Fakat aile bu durumdan endişe ediyor. Serbest bırakılmasından korkuyor.

Bu cesetlere ulaşılmadığında ne olacak? Biz bunu merak ediyoruz. Bizim de bu konuyla ilgili şüphelerimiz var. Sonuçta iki cesede de ulaşılamadı. Bununla alakalı gerekenin yapılmasını istiyoruz.

“SAVCIMIZ DA TEDİRGİN”

Mekiye Akyel ile ilgili tandırda yandığı iddiası var. Nereye gömüldüğü ya da suya mı atıldı, bunu hiçbir şekilde bilmiyoruz. Çoğu insan da bununla ilgili susuyor. Soyut iddialar maalesef mahkumiyet için yeterli değil. Bir düzenleme olsun. Kişiden uzun süre haber alınamaması, güçlü deliller olduğu için mahkumiyet kurulmasını istiyoruz.

Savcımız da bu konuda tedirgin. Evet, şu anda tutuklandı ama bu insanların mahkum olup olmayacağıyla ilgili bir garanti yok. Gülistan Doku , Mekiye Akyel, belki niceleri. Bununla ilgili acil bir düzenleme gelsin."

Her iki kadına da ait soruşturmalar devam ediyor.