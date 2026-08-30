Mekke İşbirliği Anlaşması kapsamında kurulan komitenin ilk toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak
30.08.2026 13:09
Son Güncelleme: 30.08.2026 13:13
Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanmıştı.
Mekke İşbirliği anlaşması kapsamında kurulan komitenin ilk toplantısı yarın İstanbul'da düzenlenecek.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman tarafından 7 Ağustos 2026 tarihinde imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında yürütülecek faaliyetlere stratejik yön vermek amacıyla Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi kuruldu.
Üç ülkenin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanlarından oluşan komitenin ilk toplantısı, Türkiye'nin ev sahipliğinde 31 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek.
ÜÇ ÜLKEDEN ÜST DÜZEY KATILIM
Toplantıya Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun katılması öngörülüyor. Pakistan'dan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar, Federal Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asıf ile Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asım Münir'in toplantıya iştirak etmesi bekleniyor.
Suudi Arabistan'ı ise Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan el Suud, Savunma Bakanı Prens Halid bin Salman bin Abdülaziz el Suud ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh bin Hamed Al-Ruwaili'nin temsil etmesi öngörülüyor.
Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile Pakistan Başbakanı Şerif, Mekke'de üçlü savunma anlaşması imzalamıştı.
SAVUNMA SANAYİİ VE TERÖRLE MÜCADELE ELE ALINACAK
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, toplantıda uluslararası güvenlik konularının gündemde yer alacağını belirterek, "Savunma kapasitelerinin geliştirilmesi, üç ülkenin silahlı kuvvetleri arasında birlikte çalışabilirliğin artırılmasının teşvik edilmesi, ortak üretim ile araştırma ve geliştirme dahil savunma sanayii alanındaki iş birliğinin derinleştirilmesi ve terörle mücadelede müşterek çabaların güçlendirilmesi gibi başlıklar değerlendirilecek" bilgisini paylaştı.
Toplantıda ayrıca komitenin belirleyeceği ortak faaliyet alanlarındaki çalışmaları yönlendirecek sekretarya ile diğer ilgili mekanizmaların çerçevesinin çizilmesi ve gelecek dönemde atılacak adımlara ilişkin yol haritasının belirlenmesi planlanıyor.
Kaynaklar, toplantının Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın "bölgede güvenlik, barış ve istikrarın pekiştirilmesini hedefleyen, meselelere iş birliğine dayalı güvenlik anlayışıyla yaklaşan ve çatışma yerine huzur ve refahı önceliklendiren tüm ülkelere önemli fırsatlar sunduğunun" vurgulanmasına imkan sağlayacağını kaydetti.
“BİR TARAFA SALDIRI TÜM TARAFA YAPILMIŞ SAYILACAK”
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın artan bölgesel ve uluslararası istikrarsızlıklar karşısında ortak sorumluluk ve bölgesel sahiplenme anlayışıyla imzaladığı anlaşma; güvenlik, barış, istikrar ve refahın teşvik edilmesini ve ortak caydırıcılığın artırılmasını hedefliyor.
Anlaşma, taraf devletlerden herhangi birine gerçekleştirilecek saldırının tüm taraflara yapılmış sayılmasını öngörüyor. Bölgede yeni bir iş birliği kültürü oluşturmayı amaçlayan anlaşmanın, uluslararası hukuka saygı duyan ve barışçıl iş birliği vizyonunu paylaşan tüm aktörlerin katılımına açık olduğu belirtildi.