Mekke İşbirliği Anlaşması kapsamında kurulan komitenin ilk toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman tarafından 7 Ağustos 2026 tarihinde imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında yürütülecek faaliyetlere stratejik yön vermek amacıyla Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi kuruldu.

Üç ülkenin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanlarından oluşan komitenin ilk toplantısı, Türkiye 'nin ev sahipliğinde 31 Ağustos'ta İstanbul 'da düzenlenecek.

ÜÇ ÜLKEDEN ÜST DÜZEY KATILIM

Toplantıya Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun katılması öngörülüyor. Pakistan'dan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar, Federal Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asıf ile Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asım Münir'in toplantıya iştirak etmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan'ı ise Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan el Suud, Savunma Bakanı Prens Halid bin Salman bin Abdülaziz el Suud ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh bin Hamed Al-Ruwaili'nin temsil etmesi öngörülüyor.