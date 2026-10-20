Mekke İttifakı Anlaşması Meclis'te

Türkiye , Suudi Arabistan ve Pakistan arasında ağustos ayında imzalanan Mekke Anlaşması, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu.

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MEKKE İTTİFAKI ANLAŞMASI NEDİR?

Türkiye, ağustos ayında Suudi Arabistan ve Pakistan tarihi nitelikteki Mekke Ortak Savunma Anlaşması' na imza attı.

Tarihi nitelikteki bu adım; Orta Doğu'daki çatışmaların, askeri gerilimlerin ve özellikle de ABD ile İran arasındaki savaşın tırmandığı bir dönemde geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in imzaladığı anlaşmada kritik maddeler yer alıyor. Anlaşmaya göre ittifakın herhangi bir üyesine yapılacak saldırı, diğer iki ülkeye de yapılmış sayılıyor.

ANLAŞMA HERHANGİ BİR ÜLKEYİ HEDEF ALMIYOR

Yetkililer, Mekke Anlaşması'nın tamamen savunma amaçlı olduğunun, herhangi bir ülkeyi hedef almayacağının altını çiziyor.

Külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde bölgesel ve küresel barış, istikrar, refahın korunması gibi taahhütlerin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bu hedef “savunma odaklı iş birliği” olarak özetleniyor.

AMAÇ CAYDIRICILIĞI GÜÇLENDİRMEK

Herhangi bir saldırganlık eylemine karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlayan anlaşma, üç devletten herhangi birine yönelik herhangi bir silahlı saldırının, hepsine yönelik bir saldırı olarak kabul edilmesini öngörüyor.

Üç ülkenin birbirlerinin güvenliğini desteklemesi, savunma ve askeri alanlarda işbirliği yapmasına odaklanılıyor.

Yetkililerin aktardığına göre herhangi bir ittifak veya anlaşmadan kopuş anlamına gelmeyen Mekke Anlaşması, mevcut müttefiklik ilişkilerini tamamlayarak bölgesel güvenliği güçlendiriyor ve diğer bölge ülkelerinin katılımına açık bir işbirliği zemini oluşturuyor.

BİR SÜREDİR KONUŞULUYORDU

Anlaşma, uzunca bir süredir devam eden diplomatik çalışmaların bir sonucu olarak görülüyor.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında stratejik bir ittifak kurulabileceği yönündeki iddialar, aylardır bölge gündeminde yer alıyordu.

Pakistan, ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik girişimlerde arabuluculuk yapmaya çalışırken Türkiye de Gazze’deki savaşın çözümünü amaçlayan müzakerelerde diplomatik rol üstlendi.

Suudi Arabistan ile Pakistan, 2025 yılında da ikili bir ortak savunma anlaşması açıklamıştı. Söz konusu anlaşma, Pakistan’ın Müslüman dünyadaki tek nükleer silah sahibi ülke olması nedeniyle büyük yankı uyandırmıştı.