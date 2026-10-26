Mekke İttifakı'ndan Tahran ziyareti. Türkiye'yi MİT Başkanı İbrahim Kalın temsil ediyor

Türkiye , Suudi Arabistan ve Pakistan 'dan üst düzey yetkililer, İran'ın başkenti Tahran'da İranlı yetkililerle bir araya geliyor.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri, İran televizyonuna yaptığı açıklamada, Batı Asya'da yerel güvenlik düşüncesinin uygulanması kapsamında Mekke İttifakı üyesi Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'den üst düzey yetkililerin Tahran'ı ziyaret edeceğini belirtti.

Tahran'daki toplantıya Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ve üst düzey bir Türk yetkilinin katılacağını ifade eden Bakıri, söz konusu isimlerin İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile görüşme gerçekleştireceklerini söyledi.

Görüşmede bölgesel güvenlik konularının ele alınacağını dile getiren Bakıri, İran'ın dış güçlerin bölgeye müdahalesine ve nüfuzuna karşı olduğunu kaydetti.

Bakıri, görüşmenin tarihine ilişkin bilgi vermezken, İran basını ise bugün gerçekleştirileceğini yazdı.

Suudi Arabistan Kamu Diplomasisinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Raid Krimly, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu ziyareti doğrulayarak, Mekke İttifakı ülkelerinden yetkililerin İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'nin yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de görüşeceklerini belirtti.

Krimly, ziyaretin, Mekke İttifakı ülkelerinin ABD ile İran arasında süregelen krizde gerilimi düşürme, diyaloğu ve diplomatik çözümleri teşvik etme çabalarının yanı sıra Katar ve Pakistan tarafından yürütülen arabuluculuk girişimlerine verilen desteğin bir parçası olduğunu ifade etti.

Son olarak Krimly, bu temasların, Mekke İttifakı ülkelerinin bölgesel güvenlik ve istikrarı pekiştirmedeki kilit rolü ile bu hedefe ulaşmak amacıyla bölgedeki tüm ülkelerle birlikte çalışma kararlılığını ortaya koyduğunu kaydetti.

TÜRKİYE'Yİ MİT BAŞKANI KALIN TEMSİL EDİYOR

Toplantıda Türkiye'yi Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın temsil ediyor.