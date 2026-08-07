Mekke Ortak Savunma Anlaşması. DMM'den anlaşmaya yönelik iddialara yalanlama geldi

DMM'nin sosyal medya hesabından, sosyal medya platformlarında yer alan " Türkiye , Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması 'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu" yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İddialar tamamen gerçek dışıdır ve nereden kaynaklı olduğu açıkça belli olan bir algı girişimidir." denildi.



Anlaşmanın, Türkiye 'nin NATO dahil mevcut uluslararası müttefiklik taahhütleriyle çelişmediği, aksine bölgesel güvenliği destekleyen tamamlayıcı bir iş birliği mekanizması olduğu vurgulanırken, "Türkiye’nin bölgesel ortaklıklar geliştirmesi, NATO üyeliğinin bir alternatifi değildir." denildi.



Ortak savunma anlaşmasının, saldırgan bir askeri blok olmadığı, caydırıcılığı artırmayı hedefleyen savunma odaklı bir düzenleme olduğunun da altı çizilirken, "Anlaşma üçüncü bir ülkeyi ya da bloğu hedef almamakta; savunma sanayii iş birliğini, askeri eğitimleri, teknoloji paylaşımını ve bölgesel istikrarı güçlendirmeyi amaçlamaktadır." ifadesi kullanıldı.