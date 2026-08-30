Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk komite toplantısı İstanbul'da yapılıyor
30.08.2026 13:09
Son Güncelleme: 31.08.2026 13:02
Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanmıştı.
Mekke İşbirliği anlaşması kapsamında kurulan komitenin ilk toplantısı bugün İstanbul'da başladı.
Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, ilk kez İstanbul’da toplanıyor.
Ülke temsilciler ve heyetler toplantı için Beşiktaş'taki Çırağan Sarayı'nda bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantı öncesi Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı yetkililer sohbet etti.
Toplantı öncesi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı yetkililer sohbet ettiler.
AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ
Anlaşma kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi’nin ilk toplantısı aile fotoğrafının ardından başladı.
Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar, Federal Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asıf ve Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asım Münir, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan el Suud, Savunma Bakanı Prens Halid bin Salman bin Abdülaziz el Suud ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh bin Hamed Al-Ruwaili’nin katılıyor.
İstanbul'daki toplantı aile fotoğrafının ardından başladı.
7 AĞUSTOS'TA İMZALANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 7 Ağustos’ta Mekke’de Ortak Savunma Anlaşması’na imza attı.
Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile Pakistan Başbakanı Şerif, Mekke'de üçlü savunma anlaşması imzalamıştı.
“BİR TARAFA SALDIRI TÜM TARAFA YAPILMIŞ SAYILACAK”
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın artan bölgesel ve uluslararası istikrarsızlıklar karşısında ortak sorumluluk ve bölgesel sahiplenme anlayışıyla imzaladığı anlaşma; güvenlik, barış, istikrar ve refahın teşvik edilmesini ve ortak caydırıcılığın artırılmasını hedefliyor.
Anlaşma, taraf devletlerden herhangi birine gerçekleştirilecek saldırının tüm taraflara yapılmış sayılmasını öngörüyor. Bölgede yeni bir iş birliği kültürü oluşturmayı amaçlayan anlaşmanın, uluslararası hukuka saygı duyan ve barışçıl iş birliği vizyonunu paylaşan tüm aktörlerin katılımına açık olduğu belirtildi.