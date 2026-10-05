Mekke Savunma İttifakı'ndan kritik karar: Kolektif savunma için harekete geçiliyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamında toplanan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı'na katıldı.

Toplantı sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yemen ve Suudi Arabistan denkleminde gelişen olaylar nedeniyle bugün olağanüstü toplandıklarını söyledi. Fidan, Mekke Savunma İttifakının kurumsallaşması için yapılan çalışmaların sonuna geldiklerini belirtti.

ORTAK AÇIKLAMA: ORTAK SAVUNMA KARARI

Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, kolektif savunma taahhütlerinin fiilen hayata geçirilmesi için derhal harekete geçilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Tarafların üzerinde mutabık kaldığı askeri güç ve kabiliyetlerin sağlanması ve bunların Suudi Arabistan'a hızla intikali için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi. Adımların, onaylanan düzenlemeler ve taraf ülkelerin ulusal mevzuatları doğrultusunda gerçekleştirileceği kaydedildi.

Kararla birlikte ittifakın hazırlık durumunun ve askeri entegrasyonunun güçlendirilmesi, tehditlere karşı ortak hareket etme kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

MEKKE VE MEDİNE'YE YÖNELİK TEHDİTLERE KINAMA

Ortak açıklamada, Mekke ve Medine'yi hedef almaya yönelik girişimler ile Suudi Arabistan'daki şehirleri, sivil ve ekonomik tesisleri hedef alan süregelen saldırılar da ‘en güçlü şekilde’ kınandı.

Taraflar, Suudi Arabistan'ın güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü saldırı veya tehdidi kesin bir dille reddettiklerini yineledi.

İLK GENEL SEKRETER NAUMAN MAHMOOD

Toplantıda ittifakın kurumsallaşmasına ilişkin de yeni bir karar alındı. Pakistanlı emekli Korgeneral Nauman Mahmood, Mekke Savunma İttifakı'nın ilk Genel Sekreteri olarak üç yıllığına atandı. Mahmood daha önce Pakistan tarafından bu görev için aday gösterilmişti. İttifakın sekretaryasının Riyad'da kurulması kararlaştırılmıştı.

"ORTAK SAVUNMA İÇİN MEKKE ANLAŞMASI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Muhammed bin Selman bin Abdulaziz Al Suud, 7 Ağustos'ta Mekke'de, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamıştı.

Türkiye , Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bölgesel sorunlara bölgesel çözümler geliştirme yönündeki taahhütlerinin ve bölgesel güvenlik ile istikrarı odağına alan ortak stratejik vizyonlarının bir yansıması olan anlaşma, üç ülkenin ortak caydırıcılık ve savunma yoluyla güvenliklerinin tahkim edilmesini hedefliyor.

STRATEJİK, SİYASİ VE SAVUNMA KOMİTESİ

Anlaşma kapsamındaki faaliyetlere yön vermek üzere dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanlarından oluşan bir Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi teşkil edilmiş, komitenin ilk toplantısı Türkiye'nin ev sahipliğinde 31 Ağustos 2026'da İstanbul'da yapılmıştı.

Bu toplantıda kurucu nitelikli kararlar alınmış ve ittifakın kurumsallaştırılmasına yönelik teknik çalışmalar değerlendirilmişti. Bu doğrultuda, ittifakın Sekretaryasının en kısa sürede Riyad'da teşkil edilmesi öngörülmüştü.

İlk Genel Sekreter olarak ise Pakistan'dan emekli Korgeneral Nauman Mahmood aday gösterilmişti.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın dışişleri bakanları, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli haftası marjında, 24 Eylül'de ABD'nin New York kentinde toplantı düzenlemişti.

Toplantıda, bölgesel gelişmeler ele alınmış, toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride kutsal Mekke şehrine ve Suudi Arabistan'ın sivil ve ekonomik altyapısına yönelik saldırılar kınanmıştı.

Üç ülkenin genelkurmay başkanları da 25 Eylül'de Riyad'da bir araya gelmişti.