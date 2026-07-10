Mekke'de mahsur kalan Ali Baybaş, 40 yıl sonra evine dönüyor

Yaklaşık 40 yıl önce Sivas 'ın Gürün ilçesine bağlı Kavak köyünden Suudi Arabistan 'a giden 77 yaşındaki Ali Baybaş, orada açılan bir davanın duruşmalarına katılmadığı gerekçesiyle hukuki engellere takıldı.

Ülkeden çıkışına izin verilmeyen ve onlarca yıl orada mahsur kalan yaşlı adam, geçen zaman içinde geçirdiği kazalar nedeniyle kısmi felç oldu. Ciddi sağlık sorunlarıyla boğuşarak Mekke sokaklarında bitap halde hayata tutunmaya çalışan Baybaş'ı, bu yıl kutsal topraklara giden Türk hacılar fark etti.

Durumun sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy'un girişimleriyle Dışişleri Bakanlığı tarafından özel bir çalışma başlatıldı.

Türkiye 'nin Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğu'nun Suudi yetkililerle yürüttüğü diplomatik temaslar olumlu sonuçlandı; Baybaş'ın üzerindeki tüm idari engeller ve çıkış yasakları tamamen kaldırıldı.