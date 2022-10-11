Meksika'dan İstanbul'a gelen gemide 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

Meksika'dan İstanbul Ambarlı Limanı'na gelen gemideki konteynerde kumaş toplarının arasında 1 ton 580 kilo 460 gram marihuana ele geçirildi.

Meksika'dan İstanbul'a gelen gemide 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yurt dışından 'ye getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Meksika'dan İstanbul'a gelen gemide 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi - 1

'dan İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir limana konteynerle yüksek miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını tespit eden ekipler, yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul Ambarlı Limanı'na yanaşan gemiye operasyon düzenledi.

Meksika'dan İstanbul'a gelen gemide 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi - 2

Operasyonda gemideki bir konteynerde 156 kumaş topuna saklanmış 1 ton 580 kilo 460 gram marihuana ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan H.S, C.A, M.U, Z.Ö ile M.S'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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