Melatonin artık takviye değil ilaç

2022 Temmuz ayından bu yana Tarım ve Orman Bakanlığı'nın onayıyla gıda takviyesi olarak satılan melatonin artık sadece ilaç raflarında yer alacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gıda takviyesi olarak ruhsatlandırılan melatonin ürünleri son zamanlarda marketlerde kasa yanına kadar düşmüştü. Ancak artık bu ürünler gıda takviyesi kategorisinden çıkarıldı ve artık ilaç olarak satılmaya başlanacak. Sağlık Bakanlığı'nın ruhsatlandırdığı ilk ilaç da eczanelere ulaşmaya başladı. Halihazırda şu anda eczanelerde bulunan melatonin ürünleri raf ömürleri bitene kadar satılmaya devam edilecek.

"BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ İLAÇ"



Eczacılara göre diğer gıda takviyeleri de mercek altına alınmalı.



Eczacı Erdal Kart, hormonların büyük bir bölümünün ilaç olduğunu ifade edip "Sağlık ve bilim açısından yararlı bir şey olduğu gibi halkın cebi açısından da yararlı oldu." dedi.



Gingko biloba'nın 100'den fazla ilaçla etkileşimi olduğunu dile getiren Kart, "40-50 yıllık Sağlık Bakanlığı ruhsatlama sürecinde 22 bin 500 ilaç şu anda Türkiye'de ruhsatlıyken 10 yıllık Tarım Bakanlığı sürecinde takviye edici ürün 20 bini aşmış durumda." diye konuştu.



Şu anda bir melatonin ilacı ecza depolarında yer alıyor ama başka bir firmanın başvurusu da onaylandı. Ruhsatlandırma süreci devam eden firmalar da var.



Mevcut ilacın tablet formu 533 TL ve 55 yaş üzerinde SGK'nın geri ödemesi kapsamında.