Melek İpek'in 6 yıla kadar hapsi istendi

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 12 yıllık eşi Ramazan İpek'in saatlerce işkencesine maruz kaldıktan sonra tüfekle kocasını öldüren Melek İpek davasının, 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 3’üncü duruşması başladı.

Duruşmaya Melek İpek, Antalya L Tipi Kapalı Cezaevinden sesli ve görüntülü görüşme sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Saat 16.30’da başlayan duruşmada İpek’in siyah bir kazak giydiği ve yüzündeki darp izlerinin iyileştiği görüldü.

SAVCI 2 YILDAN 6 YILA KADAR HAPSİNİ TALEP ETTİ

Duruşmada, maktul Ramazan İpek ile Melek İpek'in avukatları hazır bulundu. Duruşmayı tarafların yakınlarının yanı sıra STK'lar ve kadın dernekleri de takip etti.

Duruşmanın savcısı esas hakkındaki mütalaasında, kastın aşılması sonucu “taksirle insan öldürme’ suçundan Melek İpek'in 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini talep etti.



Müşteki Esma ve Murat İpek’in avukatı Ziya Berkhan Yaman, savcının esas hakkındaki mütalaasına katılmadığını ifade ederek, “Olayda taksirden bahsedilemez. Sanık kendisini ve çocuklarını korumak amacıyla cinayet işlediği yönündeki savunmalarına bakacak olursak, olayda şiddet ön plana çıkarılıyor. Melek İpek’in koruma talebi yoktur. Melek İpek, neden kaçmadı, kurtulma imkanı varken neden gitmedi. 12 yıllık birliktelikte kişi kolluk kuvvetlerine müracaat etseydi, mutlaka geri dönüş olurdu. Koruma kararlarını tartışabileceğimiz yerler mahkeme salonlarıdır. Burada 20’ye yakın tanık dinledik. Ortak tanıdıkları sürekli şiddet öyküsünden bahsetmediler. 12 yıldır Melek İpek’e şiddeti hiçbir tanık doğrulamadı. Tanıkların olay gecesine dair bir bilgileri yok, Melek İpek’in anlattıklarıyla tanıkların anlattıkları örtüşmedi” dedi.



"BELKİ DE BU SIR ONLARLA MEZARA GİDECEK"

Melek İpek’in Ramazan’dan kurtulmaya yönelik bir arka planı olduğunu iddia eden Ziya Berkhan Yaman, “Maktul olaydan önce kız kardeşi Dudu ile mesajlaşıyor. Kız kardeşine, ‘jandarmadan birisi var. Melek’le Görüşüyor. Melek mesajlarını beden gizliyor” diye kardeşine mesaj atıyor.

Adı geçen uzman çavuş şiddet olayları başlamadan önce Melek İpek’le mesajlaşıyor. Burada Melek, “Rahat konuşamıyorum” jandarmada ‘Tamam canım‘ diye cevap veriyor. Kimsenin bilmediği bir hikaye var. Maktul öldü, sanık anlatmıyor. Belki de bu sır onlarla mezara gidecek” dedi.



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