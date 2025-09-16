Melek ve Abdullah ölü bulunmuştu: Sır perdesi aralandı

Osmaniye'de dün Raufbey Mahallesi Atatürk Caddesi'nde takı dükkanından kötü koku yayıldığı yönünde yapılan ihbar sonrası polis, iş yeri sahibi Melek Kişen'e (33) ulaşmaya çalıştı. Ancak bir sonuç alınamayınca kadının yakınlarıyla iletişime geçildi.

Melek Kişen'den 12 Eylül'den beri haber almadığını belirten yakınları ile iş yerine giren polis, dükkanın depo olarak kullanılan kısmında çürümeye başlamış iki cesetle karşılaştı.

İncelemede; cesetlerin Melek Kişen ile eski sevgilisi Abdullah Yıldırım'a (39) ait olduğu belirlendi. Cansız bedenler otopsi için morga kaldırıldı.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKIP, ESKİ SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Abdullah Yıldırım'ın; 12 Eylül'de cezaevinden izinli çıktığı, Melek Kişen'in dükkanına gittiği, eski sevgilisi ile tartıştığı ve tartışmanın büyümesi sonucu Melek Kişen'i tabanca ile öldürdükten sonra intihar ettiği ortaya çıktı.

Yıldırım'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak defnedilmek üzere Osmaniye Asri Mezarlığı'na götürüldü.