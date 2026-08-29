Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın ve yayın organlarında İbrahim Melih Gökçek hakkında yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Başsavcılık, Gökçek'in yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığı yönündeki iddiaların araştırılması amacıyla resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı basın ve yayın organlarında, İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde öne sürülen iddialara ilişkin olarak, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır.”