Melih Gökçek'in kardeşi yaşamını yitirdi
12.11.2026 15:32
Son Güncelleme: 12.11.2026 16:24
IHA
Gökçek, vefet eden kardeşini uğurladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanlarından Melih Gökçek'in kardeşi son yolculuğuna uğurlandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanlarından Melih Gökçek'in kardeşi Deniz Gökçek yaşamını yitirdi
Gökçek için Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde öğlen namazının ardından cenaze namazı kılındı.
Cenazeye çok sayıda vatandaş katıldı.
Deniz Gökçek'in naaşı, cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.