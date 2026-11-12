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Melih Gökçek'in kız kardeşi yaşamını yitirdi

12.11.2026 15:32

Melih Gökçek'in kız kardeşi yaşamını yitirdi
IHA

Gökçek, kız kardeşini uğurladı.

İHA
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanlarından Melih Gökçek'in kız kardeşi son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanlarından Melih Gökçek'in kız kardeşi Deniz Gökçek yaşamını yitirdi

 

Gökçek için Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde öğlen namazının ardından cenaze namazı kılındı.

 

Cenazeye çok sayıda vatandaş katıldı.

 

Deniz Gökçek'in naaşı, cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.

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