Melih Gökçek'in kız kardeşi yaşamını yitirdi
12.11.2026 15:32
IHA
Gökçek, kız kardeşini uğurladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanlarından Melih Gökçek'in kız kardeşi son yolculuğuna uğurlandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanlarından Melih Gökçek'in kız kardeşi Deniz Gökçek yaşamını yitirdi
Gökçek için Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde öğlen namazının ardından cenaze namazı kılındı.
Cenazeye çok sayıda vatandaş katıldı.
Deniz Gökçek'in naaşı, cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.